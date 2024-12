Ilfattoquotidiano.it - Regione Puglia, spuntano 9 nuove poltrone di nomina politica nelle società partecipate. La lettera a Emiliano: “Almeno si lasci fuori Arpa”

di zecca. E quelle esistenti, da proteggere. La legge di stabilità approvata nottetempo dalla, pur ricca di finanziamenti e contributi a cause più o meno rilevanti – una fra tutte: è stata sancita la gestione pubblica dell’acqua dopo l’accordo trae Governo – non lesina regalini di Natale da consegnare qua e là. Il primo, un cicchetto di cicuta per i sindaci pugliesi che aspirano al grande salto in Consiglio regionale. Se fino a ora erano obbligati a presentare le dimissioni 30 giorni prima della presentazione delle candidature, ora dovranno dimettersi 6 mesi prima della scadenza naturale del mandato. E in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, entro sette giorni dallo scioglimento stesso. L’emendamento alla manovra, presentato dall’opposizione, si basa su due principi: o si fa il sindaco rispettando il patto con gli elettori o ci si dimette per candidarsi altrove.