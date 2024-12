Perché ha smesso Malena e l’addio alle scene la rivelazione di Rocco Siffredi

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Non mi risponde da due anni”. Addio di, parlae racconta qualcosa di davvero molto preoccupante riguardo l’attrice pugliese. Negli ultimi tempi, l’attriceha rilasciato dichiarazioni significative riguardanti la sua collaborazione con, figura di spicco nel settore dell’intrattenimento per adulti.ha espresso gratitudine verso, riconoscendo il ruolo cruciale che ha avuto nel lancio della sua carriera.>> “Sono pentita”., l’annuncio dell’attrice spiazza i fan: “Mi fermo,ho deciso così”Nonostante le abbia voluto lasciare questo mondo, la stessa aveva in passato sottolineato come la loro collaborazione sia stata caratterizzata da rispetto reciproco e professionalità, elementi fondamentali per il successo nel settore.