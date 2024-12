Quotidiano.net - Pd, M5s e Avs: firme per legge salario minimo a 9 euro l'ora

Pd, M5s e Avs hanno depositato alla Camera lea sostegno della proposta didi iniziativa popolare per ildi 9l'ora. "Sotto 9è sfruttamento. Uniti per la dignità del lavoro, destra fuori realtà. Non ci ferma nessuno! Ecco leper unad'iniziativa popolare per il: sotto i 9non è lavoro, è sfruttamento. Uniti con le altre opposizioni per una misura di giustizia e dignità che un destra fuori dalla realtà non vuole accettare", scrive su X Chiara Braga, capogruppo Pd a Montecitorio. "Stamattina alla Camera abbiamo depositato leper ladi iniziativa popolare sul. In un momento in cui questo Governo pensa a spendere soldi per le armi, per il ponte sullo stretto, per aumentare gli stipendi dei ministri, noi diamo voce ai 4 milioni di lavoratori poveri, affinché siano garantiti almeno 9lordi l'ora", scrive su Fb il vice capogruppo del M5S alla Camera Agostino Santillo.