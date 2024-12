Tvpertutti.it - Parla madre di Fedez: perché era distrutto e confuso a Sarà Sanremo

Leggi su Tvpertutti.it

La recente apparizione diha sollevato un polverone, con i fan del rapper visibilmente preoccupati per il suo stato di salute. Durante il programma, volto a presentare i titoli dei brani dei cantanti del Festival di2025,è apparso, con uno sguardo spento e una evidente difficoltà nel rispondere alle domande di Carlo Conti.Ospite insieme agli altri Big in gara per il prossimo Festival,ha presentato il titolo del brano che porterà sul palco dell'Ariston: Battiti. Il modo in cui ha descritto la canzone ha alimentato ulteriori interrogativi. "È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione".Le sue parole, per quanto profonde, sono apparse a molti telespettatori frammentate e pronunciate con una certa fatica.