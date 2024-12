Notizia su Bianca Guaccero e Federica Nargi Ballando con le stelle bomba sulla finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Manca sempre meno alla finalissima dicon lein programma sabato 21 dicembre. Poco fa è arrivata unasu. La vigilia dell’ultimo atto del programma non è stata particolarmente tranquilla, con il dubbio se Guillermo Mariotto sarà o meno in puntata: “Deve andare a Riad, perché è lo stilista della Casa Reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata” aveva spiegato Milly Carlucci a La Stampa.>> “Zeudi è pericolosa”. Grande Fratello, Shaila interviene dopo le lacrime dell’ex miss ItaliaPer poi aggiungere che il giurato sta attraversando un periodo particolarmente complesso: “Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito. Vive un periodo buio, per me è come il figliol prodigo”.