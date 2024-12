Napoli Valente | Da gennaio via alla celebrazione dei 2500 anni dalla fondazione della città Ecco il logo

Leggi su Ildenaro.it

Quattro simboli, che rappresentano il patrimonio culturale, il mare con la sirena Partenope, la leggenda di Virgilio e l’arco, emblema di una finestra sul mondo. È stato realizzato così, da Rita Zunno, in arte “Kinky”, ilche sarà utilizzato per celebrare i 2.500di. Zunno, grafic designer campana classe 1986, è risultata la vincitrice di un concorso internazionale di idee, con 261 candidature arrivate al Comune dida Italia, altri stati europei, Messico e Iran. L’artista ha deciso di trasformare le cifre in simboli e il numero 2.500 diventa esso stesso, accompagnato da un hashtag. I colori scelti si ispirano a quelli dell’attuale scudo stico del Municipio di, con l’oro (gialloe il rosso, leggermente ricalibrati. Il fontparte di naming è Montserrat Alternates, la sua genesi trae ispirazione da manifesti, insegne e dipinti su vetro risalentiprima metà del XX secolo.