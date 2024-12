Mistermovie.it - Mister Movie | Tony Effe Risponde all’Esclusione dal Capodanno di Roma

Dopo essere stato escluso dal concerto di Capodanno del Comune di Roma a seguito di polemiche, Tony Effe organizza un evento alternativo al Palazzetto dello Sport. Tony Effe Risponde all'Esclusione dal Capodanno di Roma con un Concerto Privato In seguito alle polemiche che lo hanno portato ad essere escluso dal concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma, Tony Effe ha deciso di rispondere con un'iniziativa personale: un concerto privato al Palazzetto dello Sport, con biglietti in vendita a partire dalle 19:00. Questa decisione, presa e organizzata in tempi brevi, rappresenta una risposta diretta alla motivazione fornita dal sindaco Roberto Gualtieri. Le Motivazioni dell'Esclusione e la Replica del Sindaco Il sindaco Gualtieri ha spiegato che la decisione di escludere Tony Effe è stata presa per evitare divisioni nella città e per non urtare la sensibilità di molti cittadini.