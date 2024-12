Lettera43.it - Lecce, guida in stato di ebbrezza: il difensore Pelmard fuori rosa

Ilha messo, con effetto immediato, il24enne Andya seguito degli eventi verificatisi in centro città nella tarda serata del 18 dicembre. Il calciatore transalpino, giunto in estate dal Clermont Foot di Ligue-2, all’uscita della cena di Natale con staff e dirigenti, aveva infatti ignorato un posto di blocco della polizia, sfrecciando anche per alcune vie pedonalindo indi, prima di essere fermato dopo un breve inseguimento. Immediata la presa di posizione del club giallorosso. «Ilcondanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore in quanto non conforme alle linee comportamentali della società», si legge in una nota. «Il club ha disposto con effetto immediato l’esclusione della prima squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni provvedimenti».