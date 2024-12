Ilrestodelcarlino.it - L’acquedotto prende vita ad Arquata: “Via a un lavoro storico”

(Ascoli), 19 dicembre 2024 – Sulle note di ’Another brick in the wall’ dei Pink Floyd, nel primo pomeriggio di oggi è avvenuta adla rottura del diaframma della prima galleria delantisismico del Pescara, segnando una tappa fondamentale nella realizzazione di un’infrastruttura strategica per la sicurezza Idrica della regione Marche.antisismico del Pescara è un complesso sistema di manufatti e condotte che, assieme aldei Sibillini, alimenta la rete idropotabile delle provincie di Ascoli e Fermo, garantendo la fornitura di acqua potabile a circa 300mila utenti con punte di 450mila nel periodo estivo. «Quello di oggi è un passo di fondamentale importanza per oltre 300 mila utenti. E frutto del grandeportato avanti dalla Ciip, nella fase in cui ha dovuto affrontare enormi difficoltà» ha detto la presidente della Ciip Maddalena Ciancaleoni auspicando che nei prossimi giorni cada la neve.