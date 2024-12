Ultimouomo.com - LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO!!!

Tra le campagne della Lega Serie A quella contro laè talmente presente da essere diventata ormai parte del panorama. Quasi non facciamo più caso all’hashtag #stopiracy che appare sotto il risultato in sovrimpressione ald’inizio, o quando una squadra segna, e spesso anche sui cartelloni pubblicitari degli stadi. Quando c’è uno stacco pubblicitario siamo ormai abituati ad aspettarci, tra la promozione di un’agenzia di scommesse e l’altra, uno spot che cerca di sensibilizzare sul tema - magari Bobo Vieri che ci rimprovera perché stiamo disperatamente provando a guardare Lazio-Atletico Madrid su uno streaming pirata. Gli slogan per la lotta al razzismo, o alla violenza maschile sulle donne, i numeri per donare alle associazioni di supporto ai bambini sordociechi appaiono una, due volte l’anno se tutto va bene, quella allainvece è una battaglia permanente, casa per casa.