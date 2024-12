Bergamonews.it - La magia delle feste: Valtorta si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale

. Sabato 21 dicembre, dalle 14 alle 20, il bellissimo borgo di(Alta Valle Brembana) si trasformerà neldi. Tra le strutture dell’ecomuseo e del museo etnografico, nell’antica casa della Pretura, e nelle vie del paese si respirerà l’atmosfera del, nella fantastica corniceOrobie, ai piedi del Pizzo dei Tre Signori.Tanti aiutanti sono già all’opera per accoglieree preparare bellissimi doni. All’internostrutture dell’ecomuseo e nelle antiche sale del museo etnografico i più piccoli potranno visitare la casa die dei suoi aiutanti per conoscere il generoso, scattare un selfie e consegnargli la propria letterina. Sarà inoltre possibile curiosare all’interno della “fabbrica dei regali” il lavoro degli elfi di, indaffarati nella preparazione dei regali da spedire in tutto il mondo.