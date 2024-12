Oasport.it - Jakub Mensik, incredibile alle Next Gen ATP Finals: test antidoping durante una partita!

Leggi su Oasport.it

La seconda giornata delleGen ATP, in corso di svolgimento a Jeddah (Arabia Saudita), è stata caratterizzata da un episodio. Quanto successolatra il francese Arthur Fils e il ceco, entrambi sconfitti all’esordio, entrerà negli annali del tennis e potrebbe anche diventare un precedente per il prossimo futuro.Il ceco si è recato negli spogliatoi tra il secondo e il terzo set per andare in bagno, approfittando del toilet break concesso dal regolamento. Il numero 48 del ranking ATP, però, ci ha messo parecchio tempo per rientrare in campo e riprendere lacontro il numero 20 del mondo. Il motivo? Il 19enne ha dovuto sottoporsi a unha spiegato quello che è successo al giudice di sedia Nacho Forcadell, apparso incredulo.