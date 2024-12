Inter-news.it - Inter-Udinese, da Roma solo 3 reduci: probabile formazione – CdS

Leggi su Inter-news.it

Oggi, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. Questa sera a San Siro, Inzaghi farà turnover con appena tre giocatori presenti rispetto allatitolare che ha battuto 6-0 la Lazio lunedì sera. Di seguito ladi.IN CAMPO – È il giorno di, ottavo di finale di Coppa Italia. A San Siro, Simone Inzaghi punta i quarti di finale. In caso di passaggio del turno, lacampione d’Italia incontrerà la Lazio. Per quanto riguarda la, il tecnicoista farà un turnover massiccio, come sottolineato dai colleghi del Corriere dello Sport. Saranno diversi i volti nuovi presenti, ma nella testa di allenatore e squadra (ma anche di società), si fa avanti una sola idea. Ecco perché andrà in campo un’motivata, vogliosa e affamata.