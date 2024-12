Ilveggente.it - Incredibile in Formula 1: è arrivata una nuova classifica

inUno: alla fine dell’anno èunaclamorosa. Ecco cosa è successo durante il MondialeUn anno di gare se n’è andato. E adesso tutti siamo in attesa del prossimo Mondiale, soprattutto per un motivo, assai importante, bellissimo per i tifosi della Ferrari. Vale a dire vedere Hamilton in rosso, con unamacchina, alla ricerca di quell’ottavo titolo mondiale che lo farebbe entrare direttamente nella leggenda di questo sport.in1: èuna(Lapresse) – Ilveggente.itUn sogno vero e proprio per tutti. Ma alla fine dei giochi è anche tempo di capire quali sono, ovviamente, quelle classifiche che di fatto hanno permesso a Max Verstappen di laurearsi, per la quarta volta di fila, campione del Mondo. Un cannibale vero e proprio l’olandese, uno di quei piloti che dimostrano di non lasciare mai nulla al caso.