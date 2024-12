Panorama.it - I titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2025

Sono stati svelati nel corso della serata Sarà, su Rai 1, itrentain gara al prossimo Festival della Canzone italiana che si svolgerà dall'11 al 15 febbraio. Francesco Gabbani – Viva la vitaClara – FebbreAchille Lauro – Incoscienti giovaniBrunori SaS – L’alberonociShablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parolaGiorgia – La cura per meEmis Killa – DemoniMarcella Bella – Pelle diamanteGaia - Chiamo io chiami tuSimone Cristicchi - Quando sarai piccolaIrama - Lentamente Serena Brancale – Anema e coreOlly – Balorda nostalgiaElodie – Dimenticarsi alle 7Massimo Ranieri – Tra le mani un cuoreTony Effe – Damme ‘na manoSarah Toscano – AmarcordRocco Hunt – Mille vote ancoraLucio Corsi – Volevo essere un duroNoemi – Se t’innamori muoriBresh – La tana del granchioRose Villain – FuorileggeWillie Peyote – Grazie ma no grazieModà – Non ti dimenticoFedez – BattitoFrancesca Michielin – Fango in paradisoRkomi – Il ritmocoseComa Cose – CuoriciniJoan Thiele – EcoThe Kolors – Tu con chi fai l’amore