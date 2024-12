Gamberorosso.it - "I preparati biodinamici non hanno effetti sulla viticoltura". Le sconvolgenti conclusioni di uno studio svizzero

Leggi su Gamberorosso.it

«I500 e 501 non migliorano e non influenzano significativamente la fisiologia della vite, la resa, la qualità delle bacche o le proprietà del terreno». È questa la scioccante conclusione di unodella scuola died enologia di Changins (Svizzera) che riapre la discussione su un tema molto delicato. L'esperimento è iniziato nel 2015 ed è stato condotto in un vigneto meno di un ettaro a Mont-sur-Rolle a cui sono stati applicati e confrontati metodo biodinamico con i suddetti(cornoletame e cornosilice) e metodo biologico. Da qui la constatazione: «i parametri fisiologici della vite, come la resa per metro quadrato, il peso del legno di potatura, il contenuto di azoto nelle foglie nonmostrato differenze significative, così come non nemostrato la qualità della bacca e le comunità fungine del suolo».