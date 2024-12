Metropolitanmagazine.it - I leader europei si incontreranno per parlare di Ucraina, Trump e Siria: i punti salienti

I 27dell’Unione europea si riuniscono a Bruxelles per un vertice con un ordine del giorno molto fitto, che spazierà dall’invasione russa dell’alla transizione di potere in, dalle continue proteste in Georgia ai nuovi modi per reinventare la politica migratoria e alla guida di sopravvivenza per far fronte all’imminente amministrazione di Donald. Si tratta del primo vertice presieduto da António Costa da quando ha assunto la presidenza del Consiglio europeo il 1° dicembre nell’ambito del nuovo ciclo legislativo del blocco. Il presidente francese Emmanuel Macron non parteciperà a causa della situazione catastrofica di Mayotte, devastata dal ciclone Chido.Nonostante il ricco elenco di argomenti, non si prevede che l’incontro porti a una svolta su nessuno di essi.