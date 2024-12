Lopinionista.it - Giubileo, estensione della flessibilità lavorativa per i dipendenti di Vodafone che lavorano a Roma

Leggi su Lopinionista.it

Italia ha siglato nella sede didi Unindustria, un accordo con le Organizzazioni Sindacali per estendere laagli oltre 630chenegli ufficini, che a partire da gennaio 2025 potranno usufruire di giornate aggiuntive di lavoro flessibile. L’iniziativa, risultato del dialogo costante con le istituzioni e i sindacati, anche a fronte del recente Accordo Quadro sul lavoro agile siglato il 16 ottobre u.s. in Campidoglio, si inserisce nel più ampio percorso avviato dae ha il duplice obiettivo di contribuire ad alleggerire la mobilità cittadina durante ile facilitare al contempo le esigenze personali delle lavoratrici e dei lavoratori diItalia. L’accordo è in continuità con l’attuale modello che già prevede la possibilità di svolgere il lavoro da remoto per due giorni la settimana per ichenei call center e fino a tre giorni alla settimana per le altre funzioni aziendali.