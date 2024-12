Terzotemponapoli.com - Giubilato: “Juan Jesus al posto di Buongiorno, esperienza decisiva per il Napoli”

David, ex difensore dele oggi dirigente sportivo, ha espresso le sue opinioni ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss. Durante l’intervista,ha analizzato le scelte tecniche che il club partenopeo potrebbe fare in vista delle prossime sfide, ponendo l’accento sulla necessità die affinità tra i difensori.La preferenza per: “Conosce l’ambiente e certe partite”Secondo, il difensore brasilianosarebbe la scelta ideale rispetto a. “Io schierereialdi– ha dichiarato l’ex calciatore – perché conosce l’ambiente e certi tipi di partite”. L’elemento dell’, a suo dire, è cruciale per mantenere alta la competitività del reparto difensivo, soprattutto in una fase in cui ildeve restare agganciato alla vetta del campionato.