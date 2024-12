Tutto.tv - GF, Amanda Lecciso sotto attacco: le inquiline contro di lei, sta fingendo?

Leggi su Tutto.tv

Le giornate che precedono le festività natalizie all’interno della casa del Grande Fratello trascorrono tra momenti di convivialità e tensioni. Se da una parte le tormentate vicende amorose che coinvolgono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta scuotono gli animi della casa, dall’altra anche alcune amicizie sembrano ormai sul punto di terminare per sempre.Nel corso della diciottesima puntata è emerso il forte distacco che ormai regna tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, nato da incomprensioni che sembrano insormontabili. Un altro importante argomento di conversazione però, è diventato il comportamento di, la cui sincerità sta sollevando molti dubbi tra le sue co. I dubbi di Shaila Gatta suFin dal suo ingresso nella casa del GF,è diventata un punto di riferimento importante per molte donne della casa.