Ilgiorno.it - Farmacie nel mirino: due colpi nella notte a Palazzo Pignano e Scannabue

Cremona, 19 dicembre 2024 – Duein un sol colpo. Latra martedì e ieri, i ladri hanno fatto visita alledie di, gestite dalla dottoressa Cristina Fiorentini. I banditi hanno agito nello stesso modo: hanno preso un tombino e poi lo hanno lanciato contro il vetro della porta, sfondandolo. Una volta dentro si sono impossessati dei soldi in cassa. Ma in una delle due, a, la cassa non si è aperta e i banditi, anziché perdere tempo, hanno preferito portar via tutto il cassetto con i soldi. Il bottino è di qualche migliaia di euro, mentre i danni sono più cospicui. Entrambe i furti sono stati portati a termine tra le 4 e le 4.30 e tutte due sono stati filmati dalle telecamere di videosorveglianza. I filmati sono stati consegnati ai carabinieri per le indagini.