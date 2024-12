Anteprima24.it - Consiglio approva i debiti. Mastella: “Arriveranno 40 milioni per Gesesa”

Tempo di lettura: 5 minutiA Natale, si sa, siamo tutti più buoni. E difatti ilcomunale del capoluogo oggi hato le aliquote Imu per il 2025 confermando gli importi attualmente in vigore senza dunque adeguamenti al rialzo. Una buona notizia per il contribuente che però non può essere equiparata alla strenna di Natale che è stata recapitata a. Il dono è stato annunciato dallo stesso sindacoquesta mattina al termine della seduta consiliare pre natalizia.L’Eic ha infatti deliberato il ristoro per circa 40peraccumulati da. La gara che dovrà essere effettuata a livello regionale ha dunque una clausola: per il nuovo socio vincitore del bando la aggiudicazione è subordinata al versamento della somma dii 40.La seduta, sostanzialmente tecnica, ha avuto questo epilogo a fine seduta consiliare importante per le casse della partecipata del Comune.