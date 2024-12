Tarantinitime.it - Carne priva di tracciabilità e parassiti nella farina, denunce e sanzioni

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNell’ambito di attività ispettive finalizzate alla tutela della salute dei consumatori, i Carabinieri del NAS di Taranto hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, con l’applicazione dell’istituto della prescrizione, il titolare di un esercizio al dettaglio di alimenti e bevande e hanno sequestrato circa 200 kg di, pesce, riso e farine.In particolare, gli alimenti ittici ei sono stati rinvenuti bruciati dal freddo e conservati in congelatori, privi di idonei rilevatori di temperatura, con copiosa presenza di ghiaccio, mentre gli altri alimenti sono stati rinvenuti invasi da. È stato fatto intervenire personale del Servizio Veterinario – area “B” e del SIAN dell’Asl di Taranto, che preso atto delle circostanze, ha disposto il blocco degli alimenti per la successiva distruzione.