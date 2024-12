.com - Biliardo / Giro di boa in serie A, in B si gioca la Coppa Marche

Ultima giornata delne d’andata per laA1 regionale e laA provincialeVALLESINA, 19 dicembre 2024 – Si èta la 12° giornata del campionato regionale di boccette diA1 e la 14° giornata del campionato provinciale diA mentre inB, fermo il campionato per la sosta natalizia, si èta lacon le prime eliminazioni negli scontri diretti in campo neutro in base alle posizioni in classifica alla fine delne d’andata.Venerdì 20 dicembre si giocherà inA1 eA per l’ultima giornata delne d’andata e si svolgerà il 2° turnoB. Ricordiamo che inaccedono al tabellone della fase finale Regionale le due 1° classificate di ognine al termine dell’andata di campionato e cioè Passion3 e Passo Ripe2 oltre al Cigno3 vincitore dello spareggio tra le seconde classificate dei dueni al termine dell’andata.