Tvplay.it - Addio Juve, il big è ai saluti: la formula lascia a bocca aperta

Leggi su Tvplay.it

La dirigenza bianconera al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi, ecco gli scogli da superare per l’definitivo.La vittoria con il Cagliari in Coppa Italia restituisce allaun po’ della fiducia persa nell’ultimo match di campionato, pareggiato 2-2 in extremis con il Venezia. Un pareggio che ha fatto indubbiamente male ai bianconeri reduci dalla straordinaria vittoria contro il Manchester City in Champions League, nella consueta trasformazione che vivono gli uomini di Thiago Motta quando bisogna affrontare le sfide europee., il big è ai: la(LaPresse) tvplay.itIl roboante 4-0 di martedì sera ai sardi, raggiunto con una bella prestazione corale, mette lantus sulla strada giusta per domenica, quando ad attenderli ci sarà il Monza.