Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro sfida la Torres: infortunio Diakite e Paganini in dubbio

Non sembra, ma stiamo già entrando nel girone di ritorno. Si fa fatica a crederci, ma la Vis è lì a lottare con le prime. E’ quella che viaggia al ritmo più sostenuto (7 vittorie nelle ultime 9 gare, una sola sconfitta nelle ultime 13). E sopravanza addirittura la, la squadra che le ha inflitto la sconfitta più pesante all’andata e prossima avversaria al Benelli. Quel 3-0 in verità offre oggi pochi termini di paragone, perché era una Vis incompleta, giovanissima e sperimentale. Tutt’altra cosa rispetto alla squadra che Stellone ha portato a piena maturità e a livelli di rendimento davvero elevati. Ai pesaresi si offre domenica la grande occasione di chiudere l’anno come mai prima, di rosicchiare altri punti a chi sta sopra (c’è lo scontro diretto Pescara-Perugia, anticipato alle 15), di ricacciare più indietro la rivale del momento e riscattare le sconfitte recenti con i sardi, un paio delle quali decisamente indigeste.