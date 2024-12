Liberoquotidiano.it - Tajani: "Questo accordo con Fondazione Bracco diffonderà la nostra lingua"

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - “Ringrazio la signoraper aver voluto firmare con il ministero degli Estericosì importante per far conoscere meglio laattraverso la, lacultura e attraverso le scuole italiane. Poter utilizzare lacome ponte e come strumento di contatto ha un grande rilievo economico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonioin occasione della firma dell'con lagrazie al quale il progetto Diventerò nel mondo, ideato dallaper sostenere la formazione di giovani studenti, varcherà i confini italiani ed arriverà nel 2025 nelle scuole italiane statali di Zurigo, Parigi, Barcellona, Madrid, Atene, Istanbul, Addis Abeba, e, a seguire, in più di 40 scuole paritarie diffuse nei cinque continenti.