Secoloditalia.it - Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione. Sanzione senza precedenti per un ex presidente

Leggi su Secoloditalia.it

L’exfrancese Nicolas, 69, è statoa tredi reclusione (di cui uno con il braccialetto elettronic) pere traffico d’influenza. Si tratta di unaper un ex capo di Stato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex inquilino dell’Eliseo per lo scandalo delle intercettazioni. La condanna comprende anche tredi ineleggibilità e la privazione dei diritti civili. Entro un mese dovrà comparire davanti a un giudice per le libertà e la detenzione. Che stabilirà le condizioni in cui indosserà il braccialetto elettronico e degli arresti domiciliari.a tredi carceresi è sempre dichiarato innocente. Anche se lontano dalla prima linea, continua ad avere una grande influenza sulla politica francese ed è in contatto regolare con Emmanuel Macron.