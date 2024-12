Ilfoglio.it - Per sei anni Rik van Looy è stato il solo e l'unico

"Si stava meglio soli". Ile l'rimase per sei. Poi Eddy Merckx vinse anche il Giro di Lombardia e Rik vannon fu più ile l'a vincere tutte e cinque le Classiche Monumento del ciclismo. Il 10 ottobre del 1971 usò quelle quattro parole Rik vanper commentare la vittoria del Cbale a Como. Il giornalista del Het Nieuwsblad non riuscì a strappargli nient'altro, se non una scrollata di spalle, un grugno e un sorriso d'arrivederci. Rik vanfu il primo a realizzare qualcosa che i più pensavano impossibile: vincere in una carriera Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia. Le cinque corse di un giorno più prestigiose del ciclismo, quelle che vincerne una ti mette a posto la stagione e la carriera, vincerne tre è da fenomeni perché Sanremo a parte vanno a coppie: Fiandre e Roubaix per gente grande e grossa e forte sul passo e sulle pietre, Liegi e Lombardia invece per corridori leggeri, di quelli buoni per le salite.