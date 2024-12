Tg24.sky.it - Ottavia Piana, l'uscita della speleologa dalla grotta nella Bergamasca. VIDEO

LaOttavaè stata portata fuoriAbisso Bueno Fonteno,, dove era intrappolata dalle 16 di sabato 14 dicembre. Durante la notte, erano le 03.15 circa, i soccorritori sono riusciti finalmente ad estrarla viva, per poi trasferirla subito in elicottero presso l’ospedale di Bergamo. In tutto è rimastaper 83 ore., 32 anni, ha riportato diversi traumi, tra cui alcuni alle vertebre e alle costole, oltre che fratture alle ossa facciali e ad un ginocchio. Laera caduta di schiena da un'altezza di oltre cinque metri mentre esplorava un tratto ancora poco notocavità naturale, mentre stava risalendo una parete verticale bagnata dall’acqua. (LE FOTO DELL'INTERVENTO DEI SOCCORRITORI)