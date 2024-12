Iltempo.it - Mammucari cancella programmi e tour: "Motivi personali e di salute"

«Pere dimi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per ilteatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima». Lo annuncia Teoin un breve comunicato pubblicato su TvBlog. Dopo l'ospitata a 'Belve' di Francesca Fagnani interrotta bruscamente e le numerose polemiche scaturite per il suo 'vaffa.' finale prima di lasciare lo studio televisivo, il comico ha optato per un periodo di pausa dal lavoro. L'annuncio arriva dopo l'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per 'Il Fatto Quotidiano' doveaveva confessato di non stare bene e di essere stato «travolto da insulti e minacce» aggiungendo di trovarsi in una situazione familiare delicata «che - aveva precisato - non posso e non voglio raccontare».