Oasport.it - LIVE Milano-Hypo Tirol Innsbruck 1-0, Champions League volley in DIRETTA: scatta il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Primo tempo okay di Frances.4-3 Ace Porro! Aiutato dal nastro!3-3 Primo tempo Schnitzer.2-3 ARMA IL DESTRO OTSUKA, DIAGONALE SCHIANTATA NEI 3,5 METRI.Ammonito Roberto Piazza.1-3 Invasione Porro sotto-rete.1-2 Diagonale sul centrale di Nath.1-1 MUROO PIANO! Sulla diagonale di Nath da posto 4!0-1 Muro super di Frances su Reggers.SET1-0 SCHNIZTER, PRIMO TEMPO che portasull’1-0.24-19 Primo tempo vincente Frances.24-18 Errore Hobus in attacco. Set point.23-18 Otsuka strappa punto dopo un pallone arretrato, in squilibrio.22-18 In rete il servizio di Porro.TIME OUT22-17 GARDINII, PIPEEE! Bucato il muro di.21-17 Out il muro a 3 austriaco sull’attacco di Otsuka.20-17 Diagonale stretta Hobus.20-16 Invasionedopo uno scambio lunghissimo.