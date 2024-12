L’incredibile storia della ciclabile Termini- Sapienza di Roberto Gualtieri Tredici mesi per 750 metri 19 al giorno lottando con militari e senzatetto

Leggi su Open.online

Mentre prepara la sua famosa chitarra e arrotonda la voce per cantare il 31 dicembre prossimo al concerto di Capodanno al Circo Massimo per assenza di altri ospiti (via Tony Effe, rinunciano pure Mahmood e Mara Sattei) il sindaco di Roma,, ha deciso con sprezzo del pericolo di alimentare con tutto quel che può la divertente parodia che ne fa Maurizio Crozza. Nella sua trasmissione “Fratelli di Crozza” infatti il comico ligure ironizza sul “cronoprogramma” del comune di Roma sui cantieri del Giubileo che sta per iniziare. Ce ne erano infatti 200 urgenti e a un mese dall’evento ne erano stati portati a termine solo quattro. Manon si deprime per così poco. Armatonuova telecamerina Dji pocket3, con relativo microfono sul baverogiacca,si trasforma in star di TikTok e di Instagram facendosi riprendere mentre celebra i grandi successi di qualche lavoro inspiegabilmente andato in porto.