Secoloditalia.it - Lagioia, che noia. Lo scrittore fa il pianto: “Valditara mi ha querelato, è antidemocratico”

Leggi su Secoloditalia.it

“Sono atti intimidatori, segno di una permalosità altissima. Se si dovessero querelare tutte le persone che criticano il governo ed esprimono il dissenso mi chiedo dove arriveremmo”. Dal salottino radical chic dei giornali di riferimento (Repubblica e La Stampa) loNicolafa la lagna dopo la querela per diffamazione da parte del ministro dell’Istruzione Giuseppe. Il ministro halodopo gli insulti spacciati per critiche nel corso della trasmissione di Serena Bortone su Rai3.prima insulta poi fa la lagna, come Raimo“Prendevo in giro lo stile di un tweet del ministro – si giustifica lo– Un tweet nebuloso, sgrammaticato, criticato non solo da me – prosegue -. Ma i miei toni erano pacati. Non ho insultato, mi sono mosso con leggerezza sul filo della presa in giro.