Investe una bimba in carrozzina e scappa: il pirata della strada è un dirigente comunale di Milano

, 18 dicembre 2024 – Il curriculum dice che nel marzo del 2022 è diventato undel Comune, assumendo un incarico nel settore delle politiche per l’abitare, dopo una lunga esperienza in un consorzio dell’hinterland per l’edilizia popolare e un precedente passaggio in Regione. Ora, stando ad alcuni atti firmati qualche mese fa e ancora reperibili on line, era passato alla direzione appalti di Palazzo Marino, anche se al Giorno risulta una recentissima sospensione dal servizio. Ieri pomeriggio, Angelo Z., 61 anni compiuti un paio di mesi fa, è stato arrestato dagli agentipolizia locale per omissione di soccorso: stamattina si presenterà davanti al giudicedirettissima per difendersi dall’accusa di non essersi fermato dopo aver travolto unacon una bambina di tre anni a bordo, che per fortuna ha riportato solo alcune lievi contusioni al volto medicate al Niguarda.