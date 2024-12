Ilnapolista.it - Il Real Madrid stende il Pachuca 3-0, Ancelotti diventa l’allenatore più titolato del club

Carlosupera Miguel Muñoz econ più titoli con il, 15. Oggi ha battuto ilmessicano, 3-0, match valido per la Coppa Intercontinentale.Protagonista forse il meno atteso; non per il suo valore, ma perché era in dubbio per giocare questa partita, specialmente dall’inizio, dato l’infortunio subito pochi giorni fa. Parliamo di Kylian Mbappé, che oltre a segnare il primo gol al 37esimo dopo aver dettato un fantastico fraseggio insieme agli altri due della BMV Bellingham e Vinicius Jr, ha siglato l’assist del 2-0 per la rete di Rodrygo al 53esimo. Poi il rigore firmato da Vinicius ha chiuso il match all’84esimo.Nel primo tempo, sullo 0-0, era stato assegnato un rigore al, poi annullato dopo la revisione al Var.Non è stata una partita facilissima per il, 12 tiri totali per i messicani di cui 4 in porta, ma ancora una volta i blancos hanno dimostrato di essere maestri delle finali.