Fed Fomc alza previsioni su crescita e inflazione Usa 2025 25%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 dic. (askanews) – I componenti del direttorio della Federal Reserve, il, hanno rivisto al rialzo le lorosullaeconomica e sull’. Ora per quest’anno prevedono un più 2,5% del Pil, cui dovrebbe seguire un più 2,1% nel, più 2% nel 2026 e più 1,9% nel 2027. Lo scorso settembre stimano 2% diquest’anno e tutti e tre gli anni successivi. Per l’ora è attesa al 2,4% quest’anno, al 2,5% il prossimo – che segnerebbe quindi una accelerazione rispetto al 2024 – al 2,1% nel 2026 e al 2% del 2027. Lo scorso settembre i componenti delprevedevano in maniera mediana 2,3% diquest’anno, 2,1% il prossimo e 2% sia su 2026 che sul 2027. L'articolo Fed,suUsa (2,5%) proviene da Ildenaro.