"Dobbiamo razionalizzare le spese". Il Comune lascia l’Università per la Pace

La giunta Grilli decide di cancellare, dopo 15 anni, l’adesione deldi Montemarciano dall’"Università per ladelle Marche" e l’associazione con lettera aperta manifesta tutta la propria incredulità e indignazione all’Amministrazione comunale di Montemarciano per la disdetta. Il primo cittadino giustifica la scelta con la difficile situazione delle casse comunali. "Montemarciano nel 2009 aveva partecipato convintamente, con il ruolo di socio fondatore, alla costituzione delper la(disposta dalla legge regionale 9/2002) – spiegano dal Coordinamento Solidarietà e Autosviluppo della stessa università - condividendone lo scopo di favorire iniziative a sostegno di una cultura die dei diritti umani. Anche la nostra associazione è tra i soci fondatori di tale Istituzione e per di più il nostro rappresentante ne è lo storico e attuale Presidente".