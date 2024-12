Tvplay.it - Dal Milan al Manchester City: Fonseca beffato da Guardiola

In casa, dopo il pari deludente contro il Genoa, c’è da segnalare una brutta notizia di calciomercato per colpa del.Il, di fatto, è tra le squadre più deludenti di questa prima parte di stagione. La squadra di Paulo, infatti, è finita nel mirino delle critiche dei propri tifosi per gli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento.Dalalda(LaPresse) tvplay.itDopo il pareggio rimediato domenica scorsa allo Stadio San Siro contro il Genoa dell’ex Patrick Viera, infatti, ilha ricevuto tanti fischi dai tifosi presenti nell’impianto sportivo meneghino. La squadra di Paulo, di fatto, ha già dovuto dire addio ai sogni di vincere il campionato di Serie A di quest’anno.Il team meneghino, nonostante la gara contro il Bologna di Vincenzo Italiano ancora da recuperare, ha infatti, già la bellezza di ben quattordici punti di distacco dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini capolista.