Carlos Sainz lascia la Ferrari | emozionante addio a Maranello con Leclerc e Sainz senior

"Sono stati anni bellissimi, gracias e adios. Ci vediamo in pista tra qualche settimana, ma non nello stesso garage.". Può darsi che, in cuor suo, alla maniera del cantautore Franco Califano, beh,.non escluda il ritorno a. Ieri c’è stata la cerimonia del congedo, di cui parlerò fra qualche riga. Ma è pur vero che, per stare all’era contemporanea, ci sono già due casi di Come Back in Rosso. Gerardone Berger, partito a fine 1989 e tornato nel 1983, e Kimi Raikkonen, non confermato a fine 2009 e riassunto nel 2014. Con papà. E adesso vengo ai saluti innaffiati di lacrime. La, tramite Fred Vasseur, ha fatto di tutto per rendere meno amara la separazione, certamente non gradita allo spagnolo. Carlitos aveva sempre avuto un desiderio nemmeno tanto segreto: andare in pista con papà.