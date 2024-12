Quotidiano.net - Banco Bpm chiede alla Consob di sospendere l'Opa di Unicredit per cinque motivi

Leggi su Quotidiano.net

Corrispettivo dell'offerta incongruo e anomalo, carattere provvisorio dello stesso, subordinato a condizioni implicite non dichiarate nelle comunicazioni ufficiali, l'imposizione agli azionisti diBpm di un periodo di incertezza immotivatamente lungo, tempistica dell'Ops volta a ostacolare l'esecuzione dell'Opa su Anima, i cui azionisti saranno anche privati della possibilità di aderireproposta del. Sono queste, a quanto apprende l'ANSA, leragionibase dell'esposto con cui i legali diBpm hanno chiestodil'Opa di. In primo luogoBpm ritiene il corrispettivo offerto daincongruo in quanto senza premio (e addirittura a sconto sui valori di mercato) e anomalo rispetto alle prassi di mercato per operazioni simili.