Sport.quotidiano.net - Atletica Pistoia, il 2024 è stato stupendo e il sindaco Tomasi premia i suoi campioni

, 18 dicembre– Per dirla con Mogol e Battisti, tu chiamale, se vuoi, emozioni: momenti da ricordare di un anno che sta per salutare. C’era anche ildi, Alessandro, alla festa-bilancio di fine anno dell’, tenutasi al ristorante Il Signorino, sulla collina pistoiese. Il primo cittadino ha preso parte con entusiasmo a uno dei momenti clou della stagione: lezioni degli atleti medagliati a competizioni internazionali, tricolori e regionali di una società che è un’autentica eccellenza nel settore master. Tra coloro che sono stati insigniti, spiccano il presidente/atleta Remo Marchioni, 89 anni, un palmares e una vitalità da far invidia a molti: nelatleta dell’anno del sodalizio per il settore maschile. Tra isuccessi, 3 bronzi europei indoor (60, 200 e 400mt SM85), 4 titoli italiani e svariate medaglie nazionali e regionali.