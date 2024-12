Oasport.it - 2024: un anno da 9 per lo sport italiano. Padroni del tennis, grandi Olimpiadi e trionfi da potenza indiscussa

“È stato unda 8, sarebbe inelegante dare di più. Siamo la terza nazione al mondo negliolimpici“, le parole di qualche giorno fa del presidente del CONI Giovanni Malagò. Noi, che non ricopriamo alcuna carica istituzionale, possiamo invece affermare che loazzurro nelmerita un 9 pieno, peraltro lo stesso voto che avevamo assegnato anche nel 2022 e nel 2023! Naturalmente l’apice si era raggiunto nel 2021, ovvero l’che consideriamo da 10, come in passato era accaduto solo nel 1982 e nel 2006. Ad ogni modo, questi voti altissimi confermano ancora una volta la splendida età dell’oro che sta vivendo l’Italia.Partiamo dalledi Parigi: il bilancio rimarrà agli annali come il migliore degli ultimi due decenni. 40 podi complessivi, come a Tokyo 2020, ma con 2 ori in più e il nono posto finale nel medagliere, peraltro davanti ad una nobile decaduta come la Germania.