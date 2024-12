Virgin River – Stagione 6 | data di uscita cast trama trailer e tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

6:dicheLa serie drammatica di Netflixha già riscosso un buon successo finora e non mostra alcun segno di rallentamento, con la sestain arrivo. Debuttata nel 2019 e basata sulla serie di libri di Robyn Carr,segue Melinda Monroe, una donna che si trasferisce nell’omonima cittadina della California settentrionale per sfuggire al suo passato. Tuttavia, una volta arrivata, l’infermiera professionista impara presto che anche la vita in una piccola città ha i suoi lati oscuri e che forse nella sua vita c’è ancora spazio per l’amore. Nota per le sue trame avvincenti e ilcorale,è stata uno dei maggiori successi non celebrati di Netflix per diversi anni.Anche se la risposta della critica alla serie è stata discontinua,ha una grande base di fan ed è stata ampiamente elogiata, compresa la quartache ha ottenuto un impressionante punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.