Ilrestodelcarlino.it - "Vi racconto il lato umano del santo di tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il cantautore, scrittore e attore romano Simone Cristicchi, sarà al Bonci giovedì e venerdì alle 20.30 con "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", spettacolo che lo vede sul palco con un testo da lui interpretato e scritto con Simona Orlando. Sue anche le canzoni inedite composte insieme ad Amara. Dopo "Il secondo figlio di Dio" sulla figura del predicatore David Lazzaretti, "Happy Next. Alla ricerca della felicità" e il "Paradiso" da Dante, Cristicchi affronta la narrazione spirituale, ma soprattutto umana del "di". Chioma leonina sotto un copricapo e abiti in tela di sacco, il cantautore diventa un uomo del tempo di "Franciscus" e con naturalezza il suo parlare vira dolcemente al canto. Cristicchi lei non veste i panni del, ma se ne rende portavoce. "Non potrei e non intendo essere Francesco sulla scena; loa modo mio con riflessioni, poesie, canzoni, diventando un uomo del 1200".