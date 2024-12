.com - Una notte a New York, recensione: Sean Penn, Dakota Johnson e una lunga corsa in taxi

La nostradi Unaa New, esordio registico della sceneggiatrice Christy Hall con: unaindiventa il pretesto per un film molto verboso, ben recitato ma poco efficace dal punto di vista drammaturgicoUnaa Newè l’esordio dietro la macchina da presa della sceneggiatrice Christy Hall (I Am Not Ok with This, It Ends with Us) che lo ha ovviamente anche scritto, affidandosi al duoche porta in scena un dialogo serrato e scandito dal tempo di percorrenza di unbloccato nel traffico newese. L’idea di partenza era forse troppo scarna per un lungometraggio e avrebbe avuto bisogno di una scrittura più ficcante e meno avvezza al colpo ad effetto, ma i due protagonisti salvano parzialmente la pellicola con una dolcezza e un’umanità amarissime.