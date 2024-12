Ilrestodelcarlino.it - Un grande parco fotovoltaico nella sede di Coopservice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

continua a mettere in campo azioni per essere più sostenibile.centrale di Reggio Emilia, infatti, il colosso cooperativo ha inaugurato un ‘campo’ per ridurre i costi energetici dell’edificio, ma anche contribuire all’azzeramento delle emissioni di gas serra e alla progressiva riduzione della propria ‘carbon footprint’, il parametro che ne misura la quantità rilasciata nell’ambiente. In particolare, nell’impianto installato a copertura dei parcheggi della, sono presenti 1.157 moduli fotovoltaici, progettati e prodotti nell’Ue. Si stima che l’impianto produrrà circa 600mila kilowatt ora in un anno, a fronte di un bisogno energetico complessivo di quasi 800mila. Attraverso il meccanismo dello scambio sul posto sarà poi tecnicamente possibile utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo per una percentuale stimata del 54%, mentre il restante 46% sarà immesso in rete.