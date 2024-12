Terrorizza e perseguita l’ex moglie poi incendia l’auto di un amico che le ha dato un passaggio

Leggi su Dayitalianews.com

Un film purtroppo già visto: lalasciamarito che non accetta la separazione e così inizia are lei, i suoi parenti e tutte le persone che le sono vicine. Protagonista di questa brutta storia è un 46enne arrestato dai carabinieri di Oggiono, in provincia di Lecco, in flagranza differita con l’accusa di stalking. L’uomo per mesi avrebbeto e stalkerizzato, arrivando adredi undi lei che le aveva semplicementeun assaggio. Il gip del Tribunale di Lecco ha convalil’arresto del 46enne disponendo per lui la misura di custodia cautelare in carcere.L’inizio dell’incuboDopo la separazione, come dimostrato dalle numerose denunce sporte dalla donna, l’uomo si è reso protagonista di molto comportamenti persecutori, pedinandola, telefonandola a ogni ora e minacciandola, costringendola a cambiare le sue abitudini di vita.