Thesocialpost.it - SuperEnalotto: a Brescia centrato il 5+1 da 583mila euro

Leggi su Thesocialpost.it

Estrazione fortunata deloggi, martedì 17 dicembre 2024. Un giocatore hail 5+1, portando a casa un premio di oltre mezzo milione di, precisamente 583.993,64. La schedina fortunata è stata giocata a, presso la Tabaccheria Mazzacani in via Farfengo.Nella medesima estrazione, che coincide con il concorso numero 200, sono stati registrati anche sette 5, ognuno dei quali vale quasi 27mila. Inoltre, ci sono stati tre “4 Stella”, con premi superiori a 30milaciascuno. Tuttavia, nessuno ha indovinato il sei, facendo così lievitare il jackpot per il prossimo appuntamento dela 46,6 milioni di.Leggi anche: Camion travolge furgone dei servizi sociali: morta la 26enne Chiara Moscardi sull’A4La combinazione vincente di oggi è 58 – 66 – 49 – 3 – 25 – 64; Numero Jolly: 46; Numero Superstar: 77.