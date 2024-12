Quotidiano.net - Sparatoria a scuola negli Usa: la killer sarebbe la 15enne Natalie Rupnow. Due morti e 8 feriti

Roma, 17 dicembre 2024 – Unaamericana si tinge nuovamente di rosso, questa volta nel Wisconsin:, 15 anni, avrebbe aperto il fuoco alla Abundant Life Christian School di Madison, causando la morte di un’insegnante e di uno studente e il grave ferimento di altri due giovani, che stanno lottando per la vita. A loro si aggiungono altri sei. Giallo sul movente: Abc News riporta che la ragazza potesse aver intrapreso un percorso di transizione di genere, e che di conseguenza il delitto possa essere stato legato a ciò. Ipotesi tuttavia scartata dal capo della polizia Shon Barnes: “Non credo che quanto è successo oggi sia legato a come lei o lui si identificava – ha dichiarato in conferenza stampa – Vorrei che le persone lasciassero questo genere di cose private fuori da tutto ciò”.